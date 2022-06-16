الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسدشّنت معالي رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أمس , ٢١ معملا في كلية الهندسة مجهزة بأحدث التقنيات التطبيقية في التعليم الهندسي، وتضمن التدشين ١٣ معملا لقسم الهندسة الكهربائية، بالإضافة إلى 8 معامل لقسم الهندسة الصناعية والنظم.ويمثل تدشين المعامل لَبنة البناء التعليمي الهندسي في الكلية، التي أُعدّت بأحدث الأجهزة والبرامج اللازمة للتدريب العملي على الأسس الهندسية، ولتعزيز المهارات المختلفة المرتبطة بالمجالات التطبيقية للكلية، وتستهدف المعامل طالبات كلية الهندسة في أقسامها كافة، وهي: الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية والنظم، وطالبات دبلوم الهندسة الكهربائية ببرنامجيه (الاتصالات – الإلكترونيات)، وطالبات قسم الهندسة الطبية الحيوية، إضافةً إلى طالبات الكليات الأخرى في حالة مناسبتها للتخصص، وأعضاء هيئة التدريس والباحثات في مجلات العلوم الهندسية المختلفة.ويضم معمل علوم وهندسة المواد "جهاز اختبارCharpy" وهو واحد من أهم وأحدث الأجهزة لتأثيره على جودة تصنيع المنتجات والتي تدرس في مجال علوم وهندسة المواد, وقدرته على قياس مقدار صلابة المادة عن طريق دراسة معدل الطاقة التي تمتصها المادة أثناء الكسر.ويأتي افتتاح المعامل التطبيقية متوافقًا مع التوجهات الاستراتيجية للجامعة، وتحقيقًا لمتطلبات سوق العمل من مهارات وجدارات تسهم في دعم تمكين المرأة السعودية التي هي من أولويات رؤية الوطن 2030.// انتهى//14:21ت م0067