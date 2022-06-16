القاهرة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسيعقد فريق الخبراء الإعلاميين المعني بخطة عمل الإستراتيجية الإعلامية العربية اجتماعهم الثاني يوم الأحد المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات ذات صفة مراقب.وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي في تصريح له اليوم، أن الاجتماع الذي سيعقد على مدى يومين يأتي تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه الأخير بالعاصمة العراقية بغداد في مارس الماضي.وأفاد بأن مهمة فريق العمل تتمثل في تقييم مسار تنفيذ الإستراتيجية الإعلامية العربية، بما في ذلك تشخيص العقبات الموضوعية التي اعترضت هذه الوثيقة التوجيهية المعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب منذ 2017، وذلك ضمن تصور منهجي فعال ووفق جدولة زمنية محكمة وأولويات قابلة للتنفيذ.ولفت السفير خطابي النظر إلى أن نتائج أعمال الفريق ستعرض على اللجنة الدائمة للإعلام العربي لاتخاذ توصيات بشأنها، تمهيدًا لعرضها على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب.// انتهى //14:27ت م0068