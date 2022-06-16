الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسوقع البريد السعودي "سبل" مع إحدى الشركات المتخصصة في رقمنة نقل الحقائب من وإلى المطارات، مذكرة تفاهم تنص على التعاون في مجالات تدعم تطور القطاع اللوجستي في المملكة، بحضور المشرف العام على الشؤون الاستراتيجية والتشغيل بمؤسسة البريد السعودي "سبل" الدكتور فادي البحيران.وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الطرفين في مجال تطوير تجربة المسافر من خلال أتمتة نقل حقائب المسافرين من فروع سبل في المملكة إلى المطارات وكذلك نقل حقائب المسافرين القادمين للمملكة من المطار الى فروع سبل في جميع أنحاء المملكة، مما سيسهم في تقليل وقت الانتظار في المطارات وجعل تجربة السفر أسهل مما كانت عليه.ويأتي هذا التعاون امتداداً للعلاقات الاستراتيجية بين سبل والجهات الخاصة، وذلك للارتقاء بتجربة العميل، والتوسع في الخدمات البريدية اللوجستية، بما يتناسب مع استراتيجيات التحول في سبل ومبادراتها وخططها المستقبلية، لتكون الخيار اللوجستي الوطني الأول في المملكة، بإمكاناتها المتميزة وكوادرها الوطنية.الجدير بالذكر أن سبل تقدم خدمات بريدية لوجستية عبر منظومة من الشبكات المتعددة، وتسهم في تمكين برامج الحكومة الإلكترونية، وتيسير تبادلاتها، من خلال الشراكات مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، والعديد من المنتجات والخدمات عبر فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة.// انتهى //14:33ت م0069