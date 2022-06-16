الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسوقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية اتفاقية للبدء في بناء مشروع مواقف السيارات السفلية في مشروعها ميدان الدرعية، الذي تصل مساحته الإجمالية إلى مليون متر مربع، التي تعد محور مركزي للمشروع وتشتمل على شبكة من الشوارع والأنفاق الواقعة تحت ميدان الدرعية مباشرة مع مداخل ومخارج متعددة، وتصل سعتها إلى 10,500 مركبة.وجرى توقيع العقد بين هيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة ساليني العربية السعودية المحدودة المنفذة للمشروع في المقر الرئيسي للهيئة.وستتولى شركة ساليني السعودية أعمال الحفر والردم في منطقة مواقف السيارات السفلية التي تتكون من ثلاثة طوابق، التي ستخدم مشروع ميدان الدرعية، القلب التجاري والثقافي للمنطقة, حيث سيوفر الميدان مرافق ترفيهية وعدد من الفنادق الفاخرة ومتاجر ومكاتب مصممة على أعلى المعايير العالمية، كما سيضم المشروع جامع الملك سلمان, بالإضافة إلى وحدات سكنية مصممة على الطراز المعماري النجدي والمقرر الانتهاء منها عام 2024.حضر حفل التوقيع عدد من ممثلي هيئة تطوير بوابة الدرعية وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبيرتو كانتوني، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة في شركة ساليني السعودية، وأعقبت الاتفاقية زيارة الوفد لموقع مواقف السيارات السفلية، حيث قاموا بختم إحدى لبنات البناء لتكون جزءًامن أساس بناء المشروع.وعدّ الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو توقيع عقد تدشين مواقف السيارات خطوة مهمة على مسار الإنجاز، حيث يتم العمل مع أفضل المصممين والمطورين في العالم، معرباً عن ثقته التامة في قدرة فريق العمل سواء من موظفي الهيئة وكذلك الشركاء على إتمام تنفيذ مشروع المواقف بنجاح، حيث يأتي كجزء من المشروع الضخم المتكامل لتطوير بوابة الدرعية، بما تحمله من رمزية في تاريخ المملكة. وتتميز المواقف العملاقة بتقنيات متقدمة لخدمة الوسط التجاري والثقافي والتراثي للساحة التي تشكل جزءاً أساسياً من المشروع العملاق لتطوير الدرعية.وأكد أن المشروع يمنح الأولوية لاستمرارية حركة المرور والتكامل مع شبكة الطرق القائمة لمدينة الرياض، حيث يضمن نظام الشوارع المصمم بعناية سهولة التنقل بين الوجهات الأخرى داخل الدرعية، بما فيها وادي حنيفة والطريق الدائري الغربي، كما سيكون جزءاً أساسياً من شبكة الطرق الرئيسة للعاصمة الرياض.من جانبه أعرب سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة عن اعتزازه بالتعاون السعودي الإيطالي لاستكمال خطط تطوير جوهرة المملكة، مبينا أن هذا التعاون المشترك يمثل نقطةً فارقةً في خارطة التعاون بين البلدين، مبديا إعجابه بالخطة التطويرية للدرعية لأن تكون مكان تجمع عالمي رائع وطموح، ومنوها بجهود كل العاملين والمساهمين في تطويره.// انتهى //14:37ت م0070