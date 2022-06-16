الدوحة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم البلاد.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما اطلع فخامته سمو الأمير على أبرز مستجدات الأوضاع في اليمن، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:41ت م0071