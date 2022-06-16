الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسوقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" بمقرها في الرياض اليوم، اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للأكاديمية الوطنية البحرية.وتهدف الاتفاقية إلى البدء بتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للتحقق من تطبيق معايير الاعتماد المؤسسي للحصول على الاعتماد من قبل مركز "مسار ".يذكر أن الأكاديمية الوطنية البحرية تأسست إثر شراكة إستراتيجية بين كل من شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وشركائهما بمدينة الجبيل التابعة للمنطقة الشرقية.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع المنشآت التدريبية؛ للمساهمة في رفع جودتها وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث يُمنح الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة وذلك لفترة زمنية محددة، كما تتم متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.// انتهى //14:47ت م0073