جاكرتا 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسفي صالة طريق مكة المخصصة للحج بمطار جاكرتا الدولي بجمهورية إندونيسيا، يفاجأ ضيوف الرحمن من الإندونيسيين المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" لهذا العام 1443 هـ، من تواصل موظفي المديرية العامة للجوازات معهم بلغتهم، حيث أسهم ذلك في التسهيل عليهم وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم، فلم تعد اللغة معوقًا للتعرف على أي متطلب أو إجراء.(واس) رصدت انطباعات ضيوف الرحمن أثناء إنهاء إجراءاتهم، حيث أبدوا سعادتهم بما تقدمه مبادرة طريق مكة من تسهيلات في بلادهم، ومنها وجود كوادر بشرية سعودية تتحدث بلغة البلد الذي تنفذ فيه الخدمة.يأتي ذلك ضمن سلسلة من الخدمات والتجهيزات التي تقدم لضيوف الرحمن في صالة "طريق مكة" في مطار جاكرتا الدولي، التي تحقق أعلى معاير الجودة والسلامة والأمن لهم.// انتهى //14:48ت م0075