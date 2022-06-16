الدمام 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن فتح مظاريف أول موقع استثماري لإنشاء نادي اجتماعي لكبار السن، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتمكين ودعم كبار السن من الرجال والنساء لممارسة الأنشطة والفعاليات والرياضة لدعم أنشطة الترفيه والسياحة بالمنطقة وتعزيز عناصر جودة الحياة والتنمية الاجتماعية.وأشارت إلى أنها طرحت المشروع ضمن مجموعة المشاريع الاستثمارية التي أطلقتها في المنطقة لتسريع تنمية المنطقة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وانتشارها بمدن ومحافظات المنطقة وخدمة جميع فئات المجتمع، داعية المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الإطلاع على تفاصيل هذه الفرص عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص".ويشتمل المشروع على تطوير مركز لكبار السن للترفيه والسياحة وساحات ومجموعة من الخدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم وألعاب رياضية وساحات عامة وإطلالات مفتوحة متعددة الاستخدامات والتي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة الشرقية وفئات كبار السن وأسرهم، فيما تعمل الأمانة على تطوير استثماراتها بالشراكة مع الجهات الحكومية والمستثمرين من القطاع الخاص لمواكبة التطورات الجديدة لسوق الاستثمار .// انتهى //14:48ت م0077