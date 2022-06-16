أسكوبيا 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية مقدونيا الشمالية المتضمنة 25 طنا من التمور، سلّمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا الغير المقيم في مقدونيا الشمالية فيصل بن غازي حفظي، بحضور رئيس الاتحاد الإسلامي في جمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ شاكر فاتحو، وفريق من المركز.وأشاد السفير فيصل حفظي بما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة من أعمال في تقديم المساعدات للمحتاجين حول العالم تتويجا للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين والتي تسعى دائما للوقوف مع الشعوب كافة دون تفريق بين مذاهبهم ودياناتهم.وبيّن حفظي أن جمهورية مقدونيا الشمالية بلد صديق وعلاقاتنا بها قوية ومتينة، وهناك تعاون في مختلف المجالات ومنها تقديم الدعم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة وغيرها من الجهات المانحة في المملكة، معتزا بما يقدمه المركز من أعمال إنسانية تجسد حرص القيادة الرشيدة على مد يد الخير والعطاء للجميع، داعيًا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خير الجزاء.من جانبه قدم الشيخ شاكر فتاحو شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على مساعدة المحتاجين في أنحاء العالم، مثمنا المواقف التاريخية والعطاءات المتواصلة التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.وأردف أن المملكة سباقة بالخير والعطاء بدون تمييز بين المجتمعات، منوها بالرسالة السامية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة المتضررين والتخفيف من معاناتهم لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.ويأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.// انتهى //15:15ت م0080