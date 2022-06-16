الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم سفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة أولوكبيك ماريبوف.وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمشروعات الإنمائية القائمة والمقدمة من حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بجمهورية قيرغيزستان، كما ناقشا الحلول المستدامة للتحديات التي تواجه سير عمل المشاريع التنموية في جمهورية قيرغيزستان.وأشاد السفير بجهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، مثمناً جهود الصندوق في تمويل المشاريع والبرامج التنموية الممتدة على مدى عقود، حيث إن هذه المشاريع التي يمولها الصندوق لها الأثر الإيجابي في النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في القطاعات الإنمائية المختلفة في قيرغيزستان.يذكر أنه على مدى السنوات الماضية بلغ عدد المشاريع التي مولها الصندوق في جمهورية قيرغيزستان (8) مشاريع في عدة قطاعات، منها: النقل، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى تقديم منحة كريمة من حكومة المملكة العربية السعودية، التي يديرها الصندوق السعودي للتنمية، بهدف تجهيز عدد من المراكز الطبية.// انتهى //15:16ت م0081