القاهرة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 657.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية تجاوزت المليار جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04%، ليبلغ 9866.75 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.87%، مسجلاً 1854.18 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.79%، لينهي التعاملات عند مستوى 2738.58 نقطة.// انتهى //16:40ت م0107