حائل 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسطرحت أمانة منطقة حائل 12 فرصة استثمارية مؤقتة في حديقة قلعة "أعيرف" الأثرية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، وذلك ضمن برامج الأمانة الاستثمارية في تنمية الإيرادات وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة حائل المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي أن هذه الفرص الاستثمارية المؤقتة تأتي بهدف رفع مستوى الخدمات والارتقاء بها ولتعزيز جودة الحياة في وجهات السياحة التراثية الفاعلة بما يضمن رفاهية المواطن ووصولاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن الأمانة تعمل على جذب المستثمرين وتحفيزهم من خلال رفع الفرص الاستثمارية النوعية في حدائق ومتنزهات حائل .ودعت الأمانة الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع وكالة الاستثمارات بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار "البلدي"، ومن خلال منصة "فرص"، وذلك للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.// انتهى //16:41ت م0108