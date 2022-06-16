مكة المكرمة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسنجح فريق طبي في مركز أمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة في إجراء عمليتين جراحيتين تكللتا -ولله الحمد- بالنجاح، لمريضتين في العقد الثامن كانتا تعانيان من ارتجاع شديد في الصمام ثلاثي الشرف.وتمثلت العملية في تركيب صمامين ‏بواسطة القسطرة ‏في كل من الوريد الأجوف العلوي، والوريد الأجوف السفلي، وذلك بعد تعذر التدخل الجراحي التقليدي بسبب الوضع الصحي والسن المتقدم للمريضتين.يذكر أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتعكس الكفاءة الطبية لفريق الأطباء والاستعدادات والتجهيزات الطبية التي يتمتع بها مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة.// انتهى //16:42ت م0109