الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة للدوري السعودي الإلكتروني "قمة المنافسة السعودية" انطلاق البطولة السادسة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني لرياضة League Of Legend الإلكترونية التي تقام لأول مرة في تاريخ الدوري.وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري أن إضافة الرياضات الإلكترونية الجديدة دليل على حرصهم والتزامهم تجاه مجتمع الرياضات الإلكترونية في المملكة، من خلال تمكين كل شغوف في الرياضات الإلكترونية برياضته المفضلة، لافتاً النظر إلى أن الإقبال الذي يجدونه في كل رياضة إلكترونية يضيفونها للدوري السعودي الإلكتروني دليل على قوة قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة.وانطلقت المباريات اليوم في مقر الدوري السعودي الإلكتروني "قمة المنافسة السعودية" الذي يقع في المدينة الإعلامية بالرياض. وبالإمكان متابعة مجريات البطولة عن طريق قنوات الدوري السعودي الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي.الجدير بالذكر أن الدوري السعودي الإلكتروني انطلق في 2020 بثلاث رياضات إلكترونية بنسخة واحدة ووصل لعام 2022 ليضم في طياته سبع رياضات إلكترونية بنسختين خلال العام؛ سعيًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتمكين جميع الرياضيين الإلكترونيين وجعل المملكة العربية السعودية وجهة الرياضات الإلكترونية وموطن المواهب حول العالم.// انتهى //16:43ت م0110