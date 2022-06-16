الأردن 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسشاركت وزارة الثقافة في احتفالية "إربد عاصمة الثقافة العربية 2022"، التي أقيمت يومَيْ 11 - 12 يونيو في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بدعوة من معالي وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، وبحضور وزراء ومسؤولين ثقافيين من مختلف الدول العربية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والوفود المشاركة في هذه المناسبة.ونيابةً عن سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود ترأس وفد المملكة في الاحتفالات الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، الذي أكد أن المشاركة في الاحتفالات أتت دعماً للعلاقات الثقافية بين الدول العربية ولتعزيز هويتها والاعتزاز بتاريخها ومنجزاتها من خلال البرامج الثقافية والفنية المشتركة، مقدماً التهنئة للأردن الشقيق باختيار مدينة إربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022.وعلى هامش برنامج الاحتفال، شارك الوفد في الجلسات الحوارية التي أقيمت في المركز الثقافي الملكي، حيث ناقشت سبل التعاون المشترك لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات الثقافية بمشاركة مجموعة من وزراء الثقافة العرب ورؤساء الوفود، وبحضور نخبة من الفنانين الأردنيين.يشار إلى أن وزارة الثقافة ممثلةً في هيئة المسرح والفنون الأدائية وهيئة التراث وهيئة الموسيقى تستعد لتنظيم أيام ثقافية سعودية ضمن احتفالات عاصمة الثقافة العربية 2022 في محافظة إربد بالمملكة الأردنية الهاشمية، تتضمن عروضاً مسرحية وموسيقية ومشاركات للحرف اليدوية وعروضًا لعناصر تراثية.// انتهى //16:44ت م0111