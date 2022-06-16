الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسعُقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية (الحادي والعشرين) اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ .واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم خلال الاجتماع أبرز الأعمال والجهود التي قامت بها الهيئة خلال المدة الماضية، والمرحلة الحالية للخدمات المقدمة وأبرز الإحصائيات المتعلقة بعملياتها التشغيلية، إضافةً للجهود التي تبذلها الهيئة للتوعية بالملكية الفكرية وإنفاذ حقوقها.وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بأعمال الهيئة واختصاصاتها، حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأمين العامّ المُكلّف لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز.// انتهى //16:45ت م0112