بروكسل 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل الاجتماع البرلماني الخامس عشر بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان، بحضور عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وذلك في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم، بمشاركة رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.وأشاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي بالعلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هناك نمواً للتبادل التجاري بين المملكة والاتحاد الأوروبي، متطلعًا في الوقت ذاته إلى تعزيز وتطوير العلاقات.من جهتها ثمنت رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي الزيارة الحالية لوفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي، مؤكدةً أهمية العمل على تعزيز العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وتقوية آفاق التعاون الوثيق بينهما.وجدد الدكتور أيمن فاضل خلال الاجتماع التأكيد على موقف المملكة من الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، الرامي للوصول لحل سياسي شامل لإنهاء الصراع ، متمنيًا الوصول إلى حل سياسي في أقرب وقت.وأكدت هانا نيومان أهمية المشروعات التي يتم العمل عليها حاليًا في المملكة العربية السعودية، مثل مشروع نيوم ، كما أشارت إلى النقاط والأهداف المشتركة التي تجمع بين رؤية المملكة 2030، ودول الاتحاد الأوروبي، مشيدةً في الوقت ذاته بالتقدم والتطور الذي تحققه المملكة في مجال تمكين المرأة.وقدم أعضاء الشورى أعضاء اللجنة خلال الاجتماع نبذةً عن التغييرات والتحديثات التي جرت مؤخرًا على التشريعات والأنظمة، كما استعرض وفد اللجنة خلال الاجتماع نبذةً عن رؤية المملكة 2030، والعمل المستمر لجذب الاستثمارات الخارجية، والتسهيلات المقدمة للصناعات الخارجية في المملكة، مشيرين إلى الفرص التي تمكّن من تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة والاتحاد الاوروبي.وأشار أعضاء المجلس إلى المبادرات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في مجال المحافظة على البيئة، واستخدام الطاقة البديلة، مقدمين موجزًا عن هذه المبادرات، والدور الذي يقوم به مجلس الشورى في هذا الصدد، من خلال مناقشة الموضوعات المتعلقة بالبيئة في الأجهزة الحكومية.وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، مؤكدين أن إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرات الدخول حينما يتم سيحقق العديد من المصالح المشتركة بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي.وأكد الاجتماع على ضرورة إيجاد رؤية مشتركة تجاه التهديدات التي تواجه مصادر الطاقة وإمدادات النفط بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي.وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من ضمنها الأزمة في روسيا وأوكرانيا، والأزمة اليمنية، وعدد من الموضوعات الدولية والإقليمية، واستعراض الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان، كما جرى مناقشة العديد من الموضوعات المشتركة والتي تسهم في تعزيز العمل البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي.ضم وفد المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي الدكتور خالد بن محمود زبير، ورائدة بنت عبد الله أبونيان، والدكتور متعب بن عايد المطيري، والدكتور هادي بن علي اليامي، وهدى بنت عبد الرحمن الحليسي.// انتهى //16:47ت م0113