جنيف 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسالتقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل بمقر البعثة السعودية في جنيف، برئيس فريق رئاسة المملكة لمجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، والوفد المرافق له.وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين فريق الرئاسة والبعثة الدائمة في جنيف لإنجاح خطة المملكة لرئاسة مجموعة المانحين خلال المدة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023م، ومناقشة الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، فضلًا عن عقد بعض الفعاليات في جنيف خلال مدة رئاسة المملكة.وأشاد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق الرئاسة السعودي في المدة السابقة لإعداد وإجازة مشروع رئاسة المملكة لمجموعة المانحين، مؤكدًا أن البعثة الدائمة ستكون داعمة للفريق وتعمل معهم بشكل متزامن لإنجاح مدة الرئاسة.// انتهى //16:48ت م0114