الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسعقدت هيئة الأزياء لقاءً افتراضياً مع الأكاديميين المتخصصين في قطاع الأزياء بالجامعات والكليات السعودية، نُوقِشت خلاله التحديات التي تواجه التعليم في القطاع، والرؤى والتطلعات المستقبلية لتطويره وتنمية مخرجاته.وتناول اللقاء عدداً من المحاور، من أبرزها: حصر الاحتياجات والتحديات الخاصة بقطاع الأزياء في التعليم، من بينها: الفجوات في الخطط والبرامج التعليمية، وضرورة العمل على تطويرها لمواكبة المعمول به عالمياً. إضافة إلى ندرة الكتب والمراجع المتخصصة باللغة العربية، وهو ما يعيق الدراسات والبحث العلمي في هذا المجال.كما تطرق إلى المقترحات الخاصة بتقليص الفجوة بين المخرجات وسوق العمل في قطاع الأزياء، حيث أكد المشاركون ضرورة الاستفادة من المخرجات التعليمية، إلى جانب الإسهام في طرح الأفكار الإبداعية والمقترحات التطويرية التي تخدم القطاع، ومتابعة احتياجات سوق العمل وتمكين الكفاءات من خلاله.وكشف المشاركون في اللقاء عن أبرز التحديات التي تواجه الممارسين في مجال قطاع الأزياء، مثل: التدريب لعضوات هيئة التدريس، خاصةً في الموضوعات الحديثة مثل الاستدامة.ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها هيئة الأزياء مع المختصين لمعرفة التوجه المستقبلي للقطاع، وسبل دعم وتمكين المواهب والكفاءات المحلية في هذا المجال.// انتهى //16:54ت م0116