أبها 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسرأس معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس، الاجتماع الحادي عشر لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1443، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.وأوضح أمين مجلس الجامعة الدكتور حامد القرني، أن المجلس خرج بعدد من التوصيات منها تحويل جميع برامج الجامعة إلى نظام الفصول الثلاثة وإعادة توزيع الخطط الدراسية والبرامج والمقررات تبعًا لذلك.كما أوصى المجلس بالموافقة على التقويم الأكاديمي للعام الجامعي القادم 1444 بنظام الفصول الثلاثة، إضافة إلى تحديد أعداد الطلاب والطالبات المقترح قبولهم لدرجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444، مع إقرار خطة عمادة شؤون الطلاب للعام الجامعي القادم، وكذلك الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة المقترحة للعام المالي 2023.// انتهى //16:59ت م0119