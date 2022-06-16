الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسنفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الوزارة للامتثال والرقابة التعدينية 939جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مايو الماضي 2022م، وأصدرت 106 عقوبات على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.وأوضحت الوزارة أن العقوبات المرصودة تتمثل في 39 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و34 عقوبة لاستغلال خام البحص، و14 عقوبة لاستغلال رمل السيليكا، و10عقوبات لاستغلال مواد الجبس، و8 عقوبات لاستغلال مواد الردميات وعقوبة واحدة لاستغلال كتل الحجر الجيري.وبينت أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مبينةً أنها أصدرت 61 عقوبة على المخالفين في منطقة الرياض، و20 عقوبة صدرت في منطقة القصيم، و12 عقوبة تمت في المنطقة الشرقية، و8 عقوبات في منطقة مكة المكرمة فيما سجلت عقوبات بحق المخالفين بمنطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل، وعقوبة واحدة في منطقة الحدود الشمالية.وأكدت الصناعة والثروة المعدنية عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.// انتهى //17:21ت م0125