الرباط 17 ذو القعدة 1443هـ الموافق 16 يونيو 2022م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، وذلك على هامش الدورة (13) لاجتماع اللجنة المشتركة السعودية المغربية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا العربية والإقليمية الراهنة بما يخدم مصلحة البلدين.// انتهى //17:24ت م0126