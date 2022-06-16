حفر الباطن 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسرأس صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة في جلسته الثالثة من دور الانعقاد السادس, بحضور مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمقر المحافظة.وناقش المجلس الموضوعات المتعلقة بحاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات والمشروعات التنموية المستقبلية، واعتمد التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها لمجلس المنطقة للتوجيه حيالها.// انتهى //17:50ت م0129