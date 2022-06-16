الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأصدر برنامج "سكني" تقريره لشهر يونيو متضمناً أبرز إنجازاته حتى نهاية مايو 2022، كاشفاً أن إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية الشهر الماضي بلغت 678,260 شهادة، ومتضمناً الجهود المتواصلة للبرنامج من خلال "ولاء سكني" لتقديم عروض حصرية للأسر المستفيدة بالشراكة مع القطاع الخاص.وأوضح التقرير بأن عدد الأسر المستفيدة منذ بداية العام الجاري بلغ 66,180 أسرة ضمن برنامج سكني فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها منذ بداية العام 79,671 أسرة، ويأتي ذلك استمراراً لجهود المستمرة لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراض، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات برنامج "سكني" بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.وتضمن تقرير "سكني" تفاصيل تحديثات البناء في أكثر من 90 مشروعاً توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 119 مشروعاً توفّر أكثر من 150 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 750 ألف ريال.وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث يتيح موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، ضمن 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني" من خلال الرابط https://sakani.sa.يُذكر أن موقع وتطبيق "سكني" يُقدم عددا من الخدمات والحلول السكنية ضمن إجراءات سهلة وميسرة على مدار الساعة، التي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية، وعروض الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، وخدمة المستشار العقاري، وخيارات "السوق العقاري"، والتصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.// انتهى //17:55ت م0130