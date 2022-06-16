إسلام آباد 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واساستقبل دولة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في ديوان رئاسة الوزراء بإسلام آباد، اليوم، فريق مشروع "مبادرة طريق مكة"، برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي ، ومن الإدارة العامة للجوازات السعودية العقيد منصور شهد العتيبي مشرف الفريق التنفيذي للجوازات لمبادرة طريق مكة في مطار إسلام آباد.وأكد دولته، أن البلدين يتمتعان بعلاقات أخوية تاريخية، تتميز بتفاهم مشترك حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.وأعرب عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للشعب الباكستاني، وعلى ضمها باكستان إلى مشروع مبادرة طريق مكة، مبدياً ارتياحه لاستفادة آلاف الحجاج الباكستانيين في ظل هذه المبادرة المميزة.وأكد شهباز دعمه الكامل للفريق الموجود في باكستان لإنجاح هذه المبادرة بشكل كبير، معرباً عن أمله في توسيع مبادرة "طريق مكة" لتشمل مدنًا أخرى في باكستان في المستقبل.من جانبه، أعرب السفير المالكي عن شكره وتقديره لدولته على ما تقدمه الحكومة الباكستانية من دعم للفريق من أجل التنفيذ الفعال للمبادرة.// انتهى //18:03ت م0131