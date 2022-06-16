الطائف 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .وجرى خلال اللقاء مناقشة استعدادات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لاستقبال ضيوف الرحمن الذين يقصدون بيت الله الحرام عبر محافظة الطائف في ميقاتي السيل الكبير "قرن المنازل" وميقات "وادي محرم"، من خلال تشكيل عدد من فرق العمل ذات العلاقة، والتي باشرت العمل في وقت مبكر خلال موسم حج هذا العام.وأوضح سموه أن خدمة ضيوف الرحمن تأتي بالمتابعة والإشراف المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لاستعدادات وأعمال مختلف الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله، وتوجيهاتهم الدائمة ببذل كل الجهود للتيسير على ضيوف الرحمن لتأدية نسكهم بكل راحة واطمئنان.واستمع سموه لشرح من معالي وزير الشؤون الإسلامية عن أعمال وبرامج وخدمات الوزارة في مجال الاهتمام والعناية بالمساجد والجوامع وتنفيذ البرامج الدعوية المتنوعة، وعن تجهيزات مسجد ميقات السيل الكبير "قرن المنازل" وميقات "وادي محرم"، وتهيئتهما لخدمة حجاج بيت الله الحرام العابرين على طريق الطائف -السيل - مكة المكرمة وميقات وادي محرم على طريق الطائف - الهدا - مكة المكرمة من ناحية المرافق والخدمات المتكاملة، والصيانة، والإنارة، والنظافة، والأيدي البشرية العاملة .من جهته، أعرب معالي وزير الشؤون الإسلامية عن شكره لسمو محافظ الطائف على جهوده المتواصلة، وحرصة على تهيئة جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.// انتهى //18:05ت م0132