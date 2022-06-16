جدة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واستستقطب الألعاب البحرية في جدة ويفز العديد من زوار موسم جدة، خصوصاً فئة الشباب الذين تستهويهم الفعاليات البحرية والمغامرات المائية التي تتميز في جدة ويفز.وأكد مدير منطقة جدة ويفز راكان رجب التنوع الفريد في الألعاب البحرية التي توفرها المنطقة، ومن بينها لعبة "الطيران المائي" التي تعد من أكثر الألعاب إقبالاً من الزوار، حيث ترتقي على الأمواج لغاية 23 متراً، مما يضيف طابعاً مميزاً من المتعة.وأضاف أن لعبة "SEBOOB" تمثل إحدى التجارب البحرية الجديدة التي تمكن الزوار من الغوص تحت البحر لغاية مترين ونصف وتجذب الهواة وعشاق الغوص، إضافةً إلى رياضة قارب "المجداف" التي تحظى فعالياتها بإقبال من الزوار الذين يرغبون في استكشاف أنواع مختلفة من الرياضات البحرية الحديثة. كما استلهمت رياضة "الجت سيكي" محبي الشغف والمغامرات البحرية التي تأخذهم برحلات مميزة وسط البحر.وأشار راكان الحاصل على رخصة في الغوص من قبل المنظمة العالمية للغوص: إن الألعاب البحرية أضفت روح الحماس والتحدي والشغف لدى الزوار، لا سيما أن رياضة الدراجة المائية تعد من الرياضات الجديدة والنادرة، موضحاً أن جميع الرياضات البحرية تتميز بأعلى معايير الأمن والسلامة.// انتهى //18:12ت م0133