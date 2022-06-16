جدة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة اليوم ، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة أنيبال قوميز توليدو.وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة المكسيكية، وسبل تعزيزه في عدة مجالات ثقافية مثل صناعة الأفلام، المسرح والفنون الأدائية، الفنون البصرية، وفنون الطهي، والمكتبات.ونوه سموه باستضافة الولايات المتحدة المكسيكية للمؤتمر العالمي للسياسات الثقافية "موندياكولت" لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".من جهته أكد السفير المكسيكي عمق العلاقات السعودية المكسيكية، مشيداً بجهود المملكة دولياً في تعزيز الثقافة بوصفها ضرورة عالمية لنشر الحوار ومد جسور التواصل بين الشعوب.حضر اللقاء المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة، الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.// انتهى //18:15ت م0134