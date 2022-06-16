جدة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسيواصل موسم جدة تقديم حزمة من الفعاليات والعروض الترفيهية المتنوعة للزوار في جميع مناطق الموسم، وذلك خلال الإجازة المطولة للمدارس، حيث حققت الفعاليات المقدمة مزيجاً من المخزون الترفيهي والثقافي والرياضي والفني، لتخلق حراكاً متنوعاً من الأنشطة والتجارب المشوقة التي شهدتها جدة؛ كحدثٍ استثنائي جذب العديد من السياح من داخل وخارج المملكة.وتتواصل فعاليات وعروض مناطق الموسم المختلفة بشكل يومي، حيث تشهد جدة جنغل تجارب السفاري وممشى الغابة وفعاليات الرماية ومعرض المحنطات والعديد من العروض المشوقة ذات العلاقة بالحيوانات والطيور، كما تقدم جدة بيير الكثير من الفعاليات الترفيهية لزوارها من عروض حية وتفاعلية وتجارب سيلفي ستديو، وجدة لاونج، وثورباك هاوس، وتشل زون، وانرجايزر، واباندوند آيلاند، وتستقطب سيتي ووك زوارها بتجربة "Big Waves" المائية في جوٍ من الحماس لأول مرة، وألعاب الخفة، والعديد من الفعاليات الجاذبة.وفي "قرية الأنيمي" في سيتي ووك؛ التي تعدّ الأولى من نوعها في العالم تتواصل العروض المشوقة وسط حضور كبير من الزوار امتلأت بهم ساحات القرية ومواقع فعالياتها في لوحة من عالم الفن والترفيه، إضافة للفرق الاستعراضية وذلك في أجواء حماسية مليئة بالمتعة، تتوزع على 9 أقسام ترفيهية متنوعة إضافة للمطاعم والمتاجر التي تعرض منتجات الأنيمي الشهيرة.ومنطقة لونا بنادي جدة لليخوت تستقطب عشاق المطاعم العالمية، ومحبي رحلات الصيد، والغوص، والمارينا، كما تتنوع فعاليات الموسم ما بين الأنشطة الرياضية والمائية والتجارب البحرية المتميزة وممارسة العديد من المغامرات البحرية المتنوعة الأخرى إلى جانب الفعاليات الترفيهية والثقافية والحفلات والعروض العالمية، واستضافة الفرق العالمية؛ في حين تقدم منطقة جدة التاريخية التراث بكل حضارته وعراقته للزوار من جميع أنحاء العالم على وقع عروض الفلكلور الشعبي، وألحان وأهازيج الزمن القديم، وحزمة من الفعاليات المميزة في مجالات الفن والثقافة.وتستهدف منطقة حديقة الأمير ماجد من خلال برنامجها الثقافي تعزيز الترابط الثقافي بين الشعوب والتعريف بحضارات الدول وثقافاتها وفنونها المتنوعة، حيث تم تخصيص فعاليات كل أسبوع لدولة؛ لعرض ما لديها من ثقافات فنية وعروض شعبية تتميز بها، كما تتكامل فيها الخدمات والتجهيزات ليقضي فيها الزائر رحلة ممتعة مع أفراد أسرته.كما تتواصل الألعاب النارية بمنطقة جدة آرت برميناد التي توفر خيارات متنوعة لمختلف الزوار كالعروض المتنوعة وسوق السبت، فيما تتاح تجربة ركوب الجت سكي بجدة ويفز مع فعاليات الفلاي بوردنق، ودراجات شيلر، وتجذب منطقة ذا فيليج الأطفال بفعالياتها المشوقة.//إنتهى//18:15ت م0135