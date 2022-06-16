مكة المكرمة في 17 ذو القعدة 1443 ه الموافق 16 يونيو 2022 م واسقامت وكالة المعارض والمتاحف برئاسة شؤون الحرمين برقمنة محتواها إلى خمسة معارض رقمية افتراضية هي " معرض آيات بينات ومعرض الكسوة المشرفة ، ومعرض وأقيمو الصلاة ، ومعرض "ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما" ، ومعرض تقنية الواقع الافتراضي للحجر الأسود).كما بدأت رحلة المعارض المتنقلة للرئاسة عام 1420هـ، حيث أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من المعارض المتنقلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ، وشاركت بأكثر من ثمانية معارض متنقلة، وهي " معرض مجلس شباب القصيم، ومعرض الكتاب الدولي بالرياض، ومعرض شطر المسجد، التحول نحو الابتكار وكذلك معرض الحج والعمرة بجدة، والمعرض المصاحب لمسابقة القران الكريم بجامعة جدة، وكذا المعرض المصاحب لمؤتمر التحول الرقمي للقطاع غير الربحي، مبادرة الاحتفاء بذوي شهداء الواجب، علاوة على معرض في ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة وغيرها) وقد تكررت بعض هذه المعارض بشكل دوري حسب مواعيد أقامتها السنوية.كما تم تدشين المعارض الميدانية بالمسجد الحرام وهي: ( معرض أدوات غسيل الكعبة المشرف، ومعرض السيرة النبوية، ومعرض آيات بينات، ومعرض أقيموا الصلاة، ومعرض كسوة الكعبة المشرفة، والمعرض المصاحب لندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير).من جهة أخرى نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق اليوم تجربة موثوقية التغذية الكهربائية للمسجد الحرام ومرافقه من خلال محطة كهرباء كدي الاحتياطية للتأكد من مدى جاهزيتها، وفق التنسيق المسبق مع إمارة منطقة مكة المكرمة ومشاركة الجهات المعنية ممثلةً في الأمن العام (شرطة العاصمة المقدسة) والشركة السعودية للكهرباء، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة والإدارة العامة للأمن والسلامة.وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عامر اللقماني أن الإدارة قامت بالتأكيد على موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر لعدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS للتأكد من جاهزية كل الأنظمة بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للأنظمة والأصول المرتبطة بالمساحات والمواقع التي ستكون متاحة بناء على رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحراموبين أنه تمت تجربة فعلية بفصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال الهامة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي، وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام، مشيراً إلى أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام دورها الحفاظ على عدم تأثر الأحمال الهامة بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS)، والتي تكفي لتشغيل الكهرباء.وتعد محطة كهرباء كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية الموجودة في الموقع حيث يصل عددها إلى ثمان مولدات، حيث تبعد (3.5) كيلو متر جنوب المسجد الحرام, وهذه المولدات تعمل آليا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي ويتم تشغيل المولدات آلياً لتأمين تغذية الحرم المكي .// انتهى //18:16ت م0136