الرياض 17 ذو القعدة 1443هـ الموافق 16 يونيو 2022م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور.وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:34ت م0138