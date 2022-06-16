داكار 17 ذو القعدة 1443هـ الموافق 16 يونيو 2022م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال، سعد بن عبدالله النفيعي، في حفل تدشين الدورة الـ (17) للمعرض التجاري لدول منظمة التعاون الإسلامي المقامة في داكار، بحضور وزير الثروة الحيوانية والمنتجات الحيوانية بجمهورية السنغال صلاح ديوب، وعدد من السفراء، وممثلي الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لدى السنغال.وزار السفير النفيعي والوزير ديوب، جناح المملكة العربية السعودية في المعرض الذي يضم عدداً من الهيئات الحكومية (هيئة تنمية الصادرات، والصندوق السعودي للتنمية، وبنك التصدير والاستيراد، واتحاد الغرف التجارية)، بالإضافة إلى عدد من الشركات بالمملكة.// انتهى //19:11ت م0151