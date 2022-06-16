الجزائر 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن اليوم، بوزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف محمود الشمالي، الذي يزور الجزائر حاليًا.وتُطُرِّق خلال اللقاء إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، وأُكِّد استعداد الطرفين للعمل سويًا من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين من خلال تمكين الفرص الاستثمارية وتنشيط آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات.// انتهى //19:36ت م0152