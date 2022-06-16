مكة المكرمة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسنظم صندوق التنمية الزراعية بمقر غرفة مكة المكرمة اليوم , ورشة عمل لشرح خدماته ومنتجاته وآلية الحصول على التمويل .وأوضح أمين غرفة مكة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق أن العاصمة المقدسة تمثل بيئة مثالية للاستثمارات الآمنة ذات العوائد المجزية وتشكل بماضيها العريق وغدها الواعد النموذج المتكامل لمدن المستقبل في المملكة؛ لما تحظى به من دعم واهتمام من الحكومة الرشيدة.وأشار إلى أن غرفة مكة المكرمة دأبت على احتضان القطاعات ذات الأثر الفعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال استقطاب العضوية الفاعلة للجان القطاعية المختلفة وتوفير المقر المهيأ لهم ليتكامل الأداء بالشكل المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة.من جانبه، قدم ممثل صندوق التنمية الزراعية المهندس محمد زاهر الزهراني شرحًا لخدمات ومنتجات الصندوق وآلية الحصول على التمويل، في عدد من الأنشطة، كالدواجن، والاستزراع المائي، والبيوت المحمية، ومراكز تسويق المنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن رؤية الصندوق تتمثل في تقديم أفضل حلول التمويل المستدام للإسهام في تحقيق الإستراتيجية الزراعية، ويعمل ضمن رسالته للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، والإسهام في النمو الاقتصادي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة بالاستفادة من الميز النسبية، مع توفير أفضل وسائل التمويل والخدمات المميزة من خلال الشراكات الإستراتيجية، وتعزيز الاستدامة المالية وتطوير الكفاءات البشرية وتحقيق التميز التشغيلي ضمن سياسة مخاطر سليمة.ولفت النظر إلى أن الصندوق يعمل للإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للزراعة (2030)، وإستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، بالتناغم مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بها من برامج، حيث أطلق إستراتيجيته للدة من (2021 - 2025م) واعتمدها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.// انتهى //19:39ت م0153