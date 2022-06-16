الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسزار معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل , المركز السعودي للاعتماد , بحضور عدد من قيادات الوزارة .واطلّع معاليه خلال الزيارة على إستراتيجية المركز وإنجازاته وخططه المستقبلية، ودوره في تعزيز البنية التحتية للجودة في المملكة بهدف الإسهام في وصولها إلى أفضل عشر دول عالميًا بحلول عام 2030م.كما تم بحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الاعتماد والجودة وتعزيز العمل المشترك، والتأكيد على أهمية اعتماد جهات تقويم المطابقة التي تخدم القطاع الصناعي في المملكة.وثمن معاليه الجهود المبذولة من القائمين على المركز في الارتقاء بجهات تقويم المطابقة ومنح الثقة بخدماتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات.من جانبه نوه المدير التنفيذي للمركز الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد بجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تنمية الصناعة الوطنية والارتقاء بجودتها، مؤكداً سعي المركز لتقديم خدمات اعتماد موثوقة ومبتكرة لتعزيز البنية التحتية للجودة في المملكة، وخاصة في القطاع الصناعي.يذكر أن المركز السعودي للاعتماد حقق ارتفاعاً في أعداد جهات تقويم المطابقة المعتمدة ليصل إجمالي الجهات المعتمدة إلى أكثر من 200 جهة، وذلك تأكيداً على كفاءة المركز التشغيلية وقدرته على استيعاب التوسع في طلبات الاعتماد.// انتهى //19:41ت م0156