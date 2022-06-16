الأمم المتحدة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بزيادة عدد الأشخاص الذين أُجبِروا على الفرار من ديارهم كل عام على مدار العقد الماضي، حيث تم توثيق 89.3 مليون شخص في عداد اللاجئين والنازحين، وبذلك يسجل النزوح العالمي رقما قياسيا آخر.وأوضحت المفوضية في تقرير الاتجاهات العالمية للنزوح القسري لعام 2021 الذي نشرته اليوم أنه مع حلول نهاية عام 2021 بلغ عدد النازحين بسبب الحرب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان 89.3 مليون شخص، وهو ارتفاع بنسبة 8% عن العام الذي قبله، وأكثر من ضعف الرقم الذي كان عليه قبل 10 سنوات.ولفتت المفوضية النظر إلى أنه منذ بداية العام الحالي، ومع الحالات الطارئة، زاد عدد اللاجئين والنازحين إلى أكثر من 100 مليون، مؤكدة أن هذا المنحنى لا يمكن عكس اتجاهه إلا من خلال إعطاء دفعة جديدة ومنسقة نحو صنع السلام، حيث إن سرعة وحجم النزوح القسري يفوقان الحلول المتاحة أمام اللاجئين.// انتهى //19:41ت م0157