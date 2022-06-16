القاهرة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أن مخاطر الحروب العالمية في العصر النووي أعلى بكثير من أي وقت مضى في التاريخ، مؤكدًا ضرورة إيجاد التوازن الصحيح.وقال أبو الغيط في كلمته -أمام منتدى باكو العالمي المنعقد في أذربيجان التي وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم- : إنه من بين الفوضى والاضطراب الظاهر ، سيظهر توازن جديد لإنقاذ العالم من فخ تكرار التاريخ.وأشار إلى أن أخطر تهديد يواجه العالم اليوم هو المنافسة بين القوى الكبرى، لأن الصراع بينها يجعل العالم كله طرفًا فيها، ويحول دون الاستجابة للتحديات التي تواجه البشرية، داعيًا إلى ضرورة البحث عن توازن جديد لإنقاذ العالم من فخ تكرار التاريخ.// انتهى //19:42ت م0158