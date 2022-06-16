الطائف 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسنجح فريق طبي بقسم جراحة الصدر بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في إنهاء معاناة مريض من ورم كيسي مفصص مائي منذ أكثر من ثلاثة أعوام.واتضح بعد عمل الفحوصات الإشعاعية والسريرية وجود ورم، وقرّر الفريق الطبي إجراء التدخل الجراحي لاستئصال الكيس الذي تكمن صعوبته في وجوده فوق عظمة الترقوة اليسرى والشريان تحت الترقوة وعضلات الكتف الأيسر وامتداده للخلف لقمة الإبط الأيسر مع وجود سوائل داخل الكيس، مما يسبب آلامًا وتنميلًا شديدًا بالذراع الأيسر.وعمل الفريق فتحة فوق عظمة الترقوة اليسرى وحرر الكيس من الالتصاقات المحيطة ونجح في استئصاله كاملاً ولله الحمد.// انتهى //19:46ت م0159