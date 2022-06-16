بروكسل 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسبعث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رسالة خطية إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تتصل بالعلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتطويرها.قام بتسليم الرسالة سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي عبدالعزيز بن أحمد المالكي خلال لقائه اليوم مستشارة السياسة الخارجية في مكتب رئيس المجلس الأوروبي مانون بارتو.// انتهى //19:47ت م0161