طرابلس 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بالعاصمة الإيطالية روما، بنظيرها الإيطالي لويجي دي مايو.وأفادت وكالة الأنباء الليبية اليوم بأنه تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً ملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات، بينها التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين.// انتهى //19:51ت م0162