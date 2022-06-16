الرباط 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعا بنسبة 0.82 %، مسجلا 12.258,1 نقطة.وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.65 % ليستقر عند 989,06 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.48 % مسجلا 923,62 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 616,32 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 642,07 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:53ت م0163