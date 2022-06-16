القاهرة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري.وتناول الاتصال أوجه التعاون والتنسيق الجاري بين مصر والولايات المتحدة في مجال مواجهة تغير المناخ والطاقة النظيفة والتحول الأخضر، إضافة إلى التشاور حول أهم الموضوعات ذات الصلة بعمل المناخ الدولي.// انتهى //19:55ت م0164