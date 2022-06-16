الرباط 17 ذو القعدة 1443هـ الموافق 16 يونيو 2022م واساستقبل معالي رئيس الحكومة في المملكة المغربية السيد عزيز أخنوش، في مقر الحكومة المغربية، بالعاصمة الرباط، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للمملكة المغربية.‏‌‎ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – لمعاليه، ولحكومة وشعب المغرب الشقيق، والتمنيات بدوام النماء والازدهار.فيما حمله معاليه تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.‏‌‎وجرى خلال الاستقبال، بحث عددٍ من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.حضر الاستقبال، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //20:30ت م0165