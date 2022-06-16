الرباط 17 ذو القعدة 1443هـ الموافق 16 يونيو 2022م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر مجلس النواب بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم، رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية السيد راشيد الطالبي العلمي، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للمملكة المغربية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى أهمية تكثيف أوجه التعاون في المجالات السياسية والمتعددة الأطراف، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.حضر اللقاء، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //20:30ت م0166