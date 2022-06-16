الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسعاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد فوزه أمس على منتخب أستراليا بنتيجة 2-0، ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا 2022 في أوزبكستان.وقسّم الجهاز الفني بقيادة المدير الفني سعد الشهري اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس، مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية بمقرّ سكن البعثة، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا على ملعب كيباري في طشقند.من ناحية أخرى أوضحت الفحوصات تعرّض لاعب خط الوسط هيثم عسيري لتمزق في الجانب الخارجي للكاحل الأيمن.ويواصل المنتخب في تمام السادسة من مساء غدٍ تدريباته على ملعب كيباري، تحضيرًا لمواجهة منتخب أوزبكستان ضمن نهائي كأس آسيا يوم الأحد المقبل.// انتهى //21:06ت م0172