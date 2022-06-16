الطائف 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واستفقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ميقات السيل الكبير (قرن المنازل) وميقات (وادي محرم) ، للوقوف على الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام القادمين إلى مكة المكرمة من خلال هذه المواقيت لأداء مناسك حج هذا العام 1443هـ.واطلع معاليه في جولة يرافقه مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة وزير العتيبي، على الخدمات التطويرية التي شهدها المسجدان، من تحسين المشهد الحضري، وتهيئة مسارات المرور والمواقف الخاصة بالمركبات وباصات النقل العام للحجاج، لتعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة المحيطة بالمسجدين، إضافة إلى تفقد أنظمة التكييف، الإنارة، ومسارات دخول وخروج الحجاج.والتقى معاليه خلال الجولة بالأئمة والدعاة المكلفين بأعمال التوعية الإسلامية بمساجد المواقيت خلال موسم الحج، وحثهم على مضاعفة الجهود في توعية المعتمرين وتعليمهم أحكام المناسك والإجابة على استفساراتهم، كما التقى بمشرفي الصيانة والتشغيل والكوادر النسائية التي تعمل في المواقيت من أجل راحة ضيوف الرحمن، مستمعاً لجميع متطلباتهم العملية.وأكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن هذه الجولة تأتي في إطار توجيهات وحرص القيادة الرشيدة ــ حفظها الله ــ للرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، ليتمكنوا من تأدية المناسك بكل يسر وسهولة دون مشقة أو تعب، وحرص الوزارة على تهيئة الأسباب كافة لتكون مرافق الوزارة الخدمية مهيأة لاستقبال ضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام.// انتهى //21:06ت م0173