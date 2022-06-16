الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسزكّت الجمعية العمومية العربية للاتحاد العربي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان رئيساً للاتحاد العربي لألعاب القوى للدورة 2022-2025.وزكّى أعضاء الجمعية العمومية الربعان في الاجتماع الذي عقد اليوم في جدة، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد، ورئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى خلال الدورة الماضية الدكتور أحمد الفاضل بجانب رؤساء وممثلي الاتحادات العربية.وشهدت الجمعية العمومية عرض التقارير المالية والإدارية.كما زُكي سالم العمري من سلطنة عمان نائبًا للرئيس عن قارة آسيا، وانتخاب محسن السباعي من ليبيا نأئبا للرئيس عن القارة الأفريقية، وتزكية سارة الطويي من تونس نائبة للرئيس للمرأة وهو المنصب الذي يستحدث لأول مرة في مجلس إدارة الاتحاد.وفاز بعضوية مجلس الإدارة الجديد ثمانية أعضاء، وهم ثابت سرور من قطر، ووليد تركي من العراق وفيصل الدسم من الكويت والمعز عباس من السودان ومحمد غزلان من المغرب وياسين الوعيل من الجزائر، وفدا الشوفي من سوريا ومازن الخطيب من فلسطين.وأعلن مجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى تعيين الدكتور عبدالاله الصلوي أميناً عام للاتحاد، وبريقع الشمري أميناً مساعداً.وشهدت الجمعية تكريم رئيس الاتحاد السعودي لعدد من رؤساء وأعضاء الاتحاد العربي والسعودي السابقين، وهم الأمير نواف بن محمد، وسليمان الزايدي، والدكتور أحمد الفاضل، وهادي بكر، وإبراهيم العويران.// انتهى //21:11ت م0174