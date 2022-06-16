نيويورك 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسواصلت الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, أعمال اجتماعاتها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك, وذلك بمشاركة هيئة حقوق الإنسان، حيث شارك معالي نائب رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال في الاجتماع الوزاري العربي للشؤون الاجتماعية، الذي عقد على هامش المؤتمر تحت عنوان: "الإعاقة في الأوبئة والأزمات: تطويع التكنولوجيا والتمكين الاقتصادي".واستعرض الخيّال في كلمة ألقاها خلال الاجتماع ما قامت به المملكة خلال جائحة كورونا من تدابير استباقية واحترازية بوقتٍ مبكر لوقف انتشار الجائحة، واستمرارها بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الجائحة دون انقطاع باستخدام الوسائل المسموعة والمرئية كافة، إضافة إلى تمكين الأسر من تقديم ومتابعة الخدمات لأبنائهم من ذوي الإعاقة، وتيسير وصول الخدمات لهم دون الحاجة لزيارة مقرات الخدمة أو التنقل بين الجهات الحكومية، وإطلاق المملكة مشروع السجل الوطني والذي يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على جميع الخدمات من خلال بوابة وطنية موحدة.وفي ذات السياق، شارك وفد هيئة حقوق الإنسان في عدد من المناقشات، حيث أكدت عضوة مجلس الهيئة الدكتورة سارة الفيصل الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بتدشين حزمة من الإجراءات والتدابير، أبرزها إطلاق برنامج (مواءمة)، وكذلك إطلاق مقياس تطوير القدرة على التدريب والعمل بالتعاون مع البنك الدولي الذي يرتبط بالبيانات التي يتم الحصول عليها من الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إلحاق 28502 من ذوي الإعاقة في برامج التدريب لسوق العمل، حيث بلغ عدد من تخرجوا والتحقوا بسوق العمل 2902 خلال 2021م.فيما أوضحت عضوة مجلس الهيئة ضحى آل إبراهيم في مشاركة أخرى أن المملكة في سياق زيادة دعمها المستمر لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، لاسيما الفئات ذات الاحتياج الصحي والاجتماعي، لحماية وتعزيز حقوقهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ومواجهة الحالات الطارئة وأولتها عناية فائقة، تمثلت في إطلاق دليل خطة الاستجابة للطوارئ وإدارة الأزمات بمراكز التأهيل الشامل، بهدف تعزيز خدمات الأمن والسلامة، وحصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين, بالإضافة إلى إطلاق دليل إجراءات الأمن والسلامة، ويحتوي على 24 معيارا و21 نموذجا معتمدا من المديرية العامة للدفاع المدني.// انتهى //21:32ت م0176