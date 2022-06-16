مكة المكرمة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسزار رئيس مكتب حجاج ماليزيا داتو سيري صالح اليوم المخيمات المخصصة لحجاج جنوب شرق آسيا بمشعر عرفات؛ للوقوف على التجهيزات والترتيبات المتخذة لموسم حج هذا العام 1443هـ.وأشاد داتو صالح خلال الزيارة بما شاهده في مخيمات عرفات من تحولات واضحة وكبيرة في التجهيزات للحجاج من قبل شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، معبرا عن سعادته بما شهدته المشاعر المقدسة من تغييرات وتحول في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بتوجيهات من وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة.إلى ذلك اعتبر عضو فرق الحج التنفيذي المشرف على العلاقات العامة في شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا المشرف على مجلس ماليزيا وبقية الدول محمود دمنهوري، مشروع الخيام المطورة بمشعر منى مشروعاً ريادياً تقوم عليه شركة كدانة للتنمية والتطوير، ضمن حزمة من المشاريع التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن.// انتهى //21:33ت م0177