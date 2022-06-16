مقديشو 17 ذو القعدة 1443هـ الموافق 16 يونيو 2022م واستسلَّمت وزارة الدفاع الصومالية معدات عسكرية مقدمة من بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء قدرات القوات المسلحة الصومالية.وقال قائد قوات المشاة الأرضية اللواء محمد تهليل بيحي وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم بأن المعدات لها أهمية خاصة في تنمية قدرات الجيش ، مشيرا إلى أن نجاح القوات المسلحة يرجع في جزء منه إلى استخدام المعدات العسكرية الحديثة .وأضافت الوكالة أن الجيش الصومالي يواصل عمليات التصفية ضد الخلايا الإرهابية في المناطق الريفية النائية بجنوب ووسط البلاد.// انتهى //21:33ت م0178